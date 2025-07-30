Новые растения начали выращивать в общественном огороде в Павловском Посаде

Сотрудники парка в Павловском Посаде рассказали о работе в общественном огороде. С каждым годом его масштабы становятся все больше, а в ассортименте появляются новые растения.

Общественный огород существует в Павловском Посаде уже третий год. Он находится в городском парке культуры и отдыха.

Если ранее здесь выращивали только однолетние цветы и кабачки, то сейчас на огороде растут более 20 видов цветов, а также подсолнечник, кукуруза, тыквы, салат, фасоль, лук, лен и даже кивана.

«Для нас такой опыт впервые. Сегодня плоды изредка можно купить в продуктовом магазине в больших городах. Эта культура получила еще одно название — Африканский рогатый огурец. Нам захотелось провести такой эксперимент и попробовать такой „огурец“», — добавила директор парка Ольга Петренко.

Огород торжественно открыли 1 мая. Участие в высадке первых растений приняли представители общественного совета парка и школьники.

Закрытие проведут осенью. Урожаем обещают поделиться со всеми, кто участвовал в проекте.