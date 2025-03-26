Новые парковочные места появятся в Черноголовке

Администрация округа активно взаимодействует с жителями и учитывает их потребности при планировании благоустройства территории. Недавно была проведена встреча с жителями домов, расположенных на Центральной улице, чтобы представить план работ на текущий год.

Особое внимание уделят решению проблемы нехватки парковочных мест.

«У нас очень много автомобилистов, которым просто не хватает мест. Люди вынуждены были стихийно парковаться на тротуаре», — поделилась жительница дома № 4б на улице Центральной Мария Кузнецова.

Первый заместитель главы округа Артем Михайлов отметил, что в рамках запланированных работ будет проведена масштабная модернизация существующего парковочного пространства. В частности, планируется обновить 60 имеющихся парковочных мест. Кроме того, будет создано 18 дополнительных мест между домами № 4в и 6 на Центральной улице.

Для обеспечения безопасности пешеходов и снижения скорости движения автотранспорта во дворах будут установлены два «лежачих полицейских». Также в рамках благоустройства удалят несколько аварийных деревьев.