Новые парковочные места оборудуют на улице Говорова в Одинцове | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:58 Новые парковочные места оборудуют на улице Говорова в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Реконструкцию тротуаров на улице Говорова в Одинцове завершили уже на 70%. После модернизации здесь появятся дополнительные заездные карманы, островки безопасности для пешеходов и парковочные места.

Нововведения уменьшат риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Недалеко расположена Одинцовская лингвистическая гимназия — островки безопасности помогут ученикам и другим пешеходам комфортно переходить дорогу, не нарушая правил.

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Сейчас в строительных работах задействованы 15 человек и семь машин. Дорожники уже завершили демонтаж и сделали новое основание для асфальтового покрытия, а также установили бордюры. На следующей неделе начнутся работы по укладке асфальта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятина строительство дорог.

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