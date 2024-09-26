Новые опоры освещения установили на Весенней улице в Серпухове

В Серпухове начались работы по монтажу освещения на участке автомобильной дороги по улице Весенней, от улицы Горького до улицы Новокольцевой. Это стало ответом на многочисленные просьбы местных жителей.

Кольцевая развязка, построенная в прошлом году, привела к увеличению трафика, и необходимость в освещении стала очевидной. Сейчас специалисты уже завершили установку металлических опор. Следующим этапом станет прокладка электропроводки и установка фонарей. Все работы финансируются из муниципального бюджета, что подчеркивает важность проекта для городских властей.

Отметим, что в рамках первой волны благоустройства новое осветительное оборудование было установлено на 12 адресах, включая улицу Садовую в деревне Пущино. Благодаря многочисленным обращениям жителей, были выделены дополнительные средства на второй этап модернизации освещения, который охватит 24 объекта. В первую очередь работы будут проводиться в сельских населенных пунктах, что подчеркнет равномерное развитие инфраструктуры в регионе.

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