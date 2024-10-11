Новые оконные блоки установили в библиотеке № 4 в Воскресенске

В Воскресенской библиотеке установили новые оконные блоки в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Таким образом повысилась энергоэффективность помещений и преобразился интерьер библиотечного пространства.

Библиотека № 4 располагается в микрорайоне Цемгигант. Учреждение станет еще более комфортным для 3000 читателей.

Каждый житель Подмосковья может оформить читательский билет с помощью цифрового сервиса «Мое» и воспользоваться услугами библиотеки на территории всей области. Цифровая трансформация направлена на повышение качества обслуживания читателей.

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