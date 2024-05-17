Новые очистные сооружения заработают в Перхушкове в конце мая | 360°

17 мая 2024, 12:26
Новые очистные сооружения заработают в Перхушкове в конце мая
Новые очистные сооружения построили в селе Перхушков. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы. Ввод в эксплуатацию намечен на конец мая.
Новые очистные ООО «Перхушково Девелопмент» уже принимают сточные воды, так как старые сооружения закрыты с 6 мая. Сейчас там идет подготовка к консервации.
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Специалисты региональной аварийно-восстановительной службы Одинцовского округа проверили состояние старых сооружений. Они не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ и порекомендовали муниципалитету проконтролировать ввод в эксплуатацию и дальнейшую работу новых очистных.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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