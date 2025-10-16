Новые музыкальные инструменты получила детская школа искусств в Озерах

В детской школе искусств имени Сергея Сурмилло идет большое обновление материально-технической базы. Здесь уже появились новые музыкальные инструменты, современная офисная техника, специализированная мебель и новейшие учебные материалы.

Оснащение подмосковных школ искусств новыми музыкальными инструментами и оборудованием проводится в рамках национального проекта «Семья» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Уже поступили три фортепиано, балалайка, домры, скрипка, саксофон, флейта и труба, а также натурный фонд для обучения изобразительному искусству и мольберты. Обновлены звуковое оборудование, мебель и интерактивные доски, учебная литература. Ждем до конца ноября еще одно фортепиано и ноутбуки», — рассказала начальник управления по культуре и туризму администрации Коломны Дарья Тельнова.

Детская школа искусств имени Сурмилло в Озерах — одна из старейших в Подмосковье. В будущем году учреждение отметит 80-летие со дня создания. В школе обучаются 610 детей, работают 44 преподавателя, многие из которых — ее бывшие выпускники. Воспитанники школы искусств многократно становились лауреатами и получателями грантов на региональном и всероссийском уровнях.