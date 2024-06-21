Новые методы и технологии в сфере утилизации отходов внедрят в Подмосковье

Подмосковное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору подписало соглашение с «ПК Вторалюминпродукт» о сотрудничестве в сфере рационального обращения с отходами. Это позволит улучшить экологическую обстановку в области.

Как рассказали в министерстве, соглашение подписали глава ведомства, заместитель председателя правительства региона Владислав Мурашов и генеральный директор компании Илья Качапин.

«Сегодня мы подписали второе значимое для области соглашение о взаимодействии по переработке отходов. Это важный шаг к созданию чистой и здоровой среды для жителей. Уверен, что сотрудничество станет долгосрочным и продуктивным, стимулируя не только решение конкретных проблем, связанных с отходами, но и создание благоприятной экологической обстановки в регионе», — сообщил Мурашов.

Компания занимается сбором и утилизацией отходов, в том числе лома, электроники, старой техники и многого другого. Современные технологии позволяют предприятию извлекать до 98% черных и цветных металлов, которые можно использовать повторно.

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