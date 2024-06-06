Новые концерты проекта «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье 8 и 9 июня

Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» продолжается в Подмосковье. Очередные концерты состоятся 8 и 9 июня.

Жителей и гостей региона приглашают на выступления в 11:00 в парк «Авангард» в Электростали, в 15:00 в парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, в 19:00 в центральный парк Ногинска. 9 июня концерты пройдут в 14:00 в парке на набережной имени Менделеева в Дубне и в 19:00 в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Местные танцевальные команды представят свои номера, а оценивать их будет хореограф Егор Дружинин. На сцене также выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ Пена, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов и другие.

С подробной информацией о предстоящих мероприятиях можно ознакомиться на сайте городтанцует.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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