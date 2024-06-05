Новые контейнеры для мусора установили на Западной улице в Воскресенске

В связи с увеличением объемов утилизации мусора в городском округе Воскресенск начали устанавливать дополнительные контейнеры на площадках. Они появились во дворах по улице Западная в Новлянском микрорайоне.

Заместитель начальника отделения компании «ЭкоЛайн-Воскресенск» Елена Злобина сообщила, что региональный оператор следит за проблемными контейнерными площадками и устанавливает дополнительные контейнеры, чтобы предотвратить переполнение мусором. Также проведена замена металлических контейнеров на пластиковые.

Для раздельного сбора мусора используется двухконтейнерная система: на площадках устанавливаются синие и серые контейнеры. В синие контейнеры складываются отходы, подлежащие переработке, такие как макулатура, пластик и металл. Серые контейнеры предназначены для смешанных отходов, включая пищевые отходы и средства личной гигиены.

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