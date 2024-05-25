Новые контейнерные площадки установят в деревне Чемодурово в Воскресенске

В Воскресенске в деревне Чемодурово устанавливают новые контейнерные площадки. Также в округе ведется работа по улучшению системы обращения с твердыми коммунальными отходами

В деревне Чемодурово началась подготовка территории для установки новых контейнерных площадок. Всего в округе планируется установить дополнительные баки и бункеры на 25 уже существующих площадках. Это позволит увеличить емкость для накопления мусора в связи с ростом объемов утилизации.

Параллельно с установкой новых площадок ведется разъяснительная работа с садоводами по заключению договоров на вывоз мусора. Согласно новым правилам, действующим в Московской области с 1 мая, вывоз отходов из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) производится региональным оператором по утвержденному графику

Ранее решение о вывозе мусора из содовых товариществ принималось самими дачниками. Теперь с каждым садовым товариществом заключается дополнительное соглашение, в котором прописывается график вывоза, согласованный с жителями, и тариф на эту услугу.

Благодаря этим мерам в городском округе Воскресенск будет создана более эффективная и удобная система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие и чистоту в населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».