Новые кабельные линии проведут в Новой Трехгорке в Солнечногорске

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел совещание по повышению надежности электроснабжения в регионе, где присутствовали руководители электросетевых и управляющих компаний. Сейчас в округе остаются проблемные районы с частыми отключениями, такие как Ромашково, Новая Трехгорка, жилой комплекс «Гусарская баллада» и «Одинцово-1».

Например, жилой комплекс «Ромашково» на данный момент успешно заключили договор на техническое обслуживание с компанией «Ронд Плюс», что позволит устранить аварии и модернизировать сети до конца 2026 года. Для Новой Трехгорки запланировано подключение к двум новым кабельным линиям, которые начнут прокладывать в этом году.

Проблемы в «Одинцово-1» связаны в основном с кратковременными скачками напряжения, и глава округа потребовал исправить ситуацию. Четыре сбоя произошли в жилом комплексе «Гусарская баллада», главный из которых — из-за безответственных действий, повредивших кабель. Ведется поиск виновных, однако большая часть вводов электричества в этом микрорайоне остается бесхозной.

Андрей Иванов поручил проработать возможность объявления этих вводов бесхозяйными, чтобы затем передать их под контроль «Мособлэнерго». Стоит отметить, что в апреле запланировано новое совещание для обсуждения надежности электроснабжения в других районах округа.