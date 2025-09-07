Новые инструменты поступили в Детскую школу искусств в Дзержинском под Люберцами

В рамках реализации мероприятий по госпрограмме Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2027 годы по подпрограмме «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций допобразования детей» к новому учебному году Дзержинская детская школа искусств получила девять новых фортепиано «Н. Рубинштейн», банкетки к ним и баян «Юпитер».

Председатель Комитета по культуре и туризму городского округа Люберцы Илья Рожников сообщил, что школа искусств существует в городе Дзержинский более 30-ти лет. Клавишные инструменты для занятий находятся в рабочем состоянии, хотя некоторые из них имеют весьма солидный возраст. Например, есть настоящие музыкальные раритеты возрастом более 70 лет. Поэтому приобретение новых фортепиано стало для ДШИ долгожданным и радостным событием.

В этом учебном году в школе по разным творческим направлениям будут заниматься 480 ребят, более 80 из них – по классу «Фортепиано».

«У нас на сто процентов укомплектован штат. В этом году к нам пришел еще один преподаватель игры на гитаре, так как есть спрос на этот инструмент. Все для детей - чтобы пришли и с удовольствием учились», - сказала директор Детской школы искусств Надежда Удельнова.