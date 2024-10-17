Новые электросети позволили увеличить объемы электричества в 4 округах Подмосковья

Объем передачи электроэнергии в Подмосковье за девять месяцев этого года увеличился до 12 миллиардов киловатт-часов. Этот показатель оказался выше аналогичного периода прошлого года более чем на 699 миллионов.
Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, увеличение объема передачи электроэнергии связано с появлением новых электросетей в городских округах Красногорске, Орехово-Зуевском, Одинцовском и Домодедово.
Как добавили в ведомстве, для снижения потери электроэнергии специалисты меняют изношенные провода на ЛЭП, оптимизируют схемы и режимы работы электросети, своевременно обновляют оборудование трансформаторных подстанций и выравнивают нагрузки.