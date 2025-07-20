Новые детские площадки появятся в 16 дворах в Дубне

Детские игровые комплексы продолжают устанавливать у многоквартирных дворов в Дубне. За это лето должны смонтировать 16 таких объектов во всех частях города.

Специалисты уже установили 13 площадок. Сейчас работы идут еще на трех объектах. Площадки от 100 до 200 квадратных метров оборудованы безопасным резиновым покрытием.

«Уже в ближайшее время площадки будут доступны для детей. Главное для нас — это вопросы безопасности. Будем продолжать работы по замене детских игровых комплексов и других устаревших элементов во дворах», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Детские игровые комплексы меняют по муниципальной программе. Участие в выборе игровых элементов принимают жители. К примеру, в шести дворах предпочли иметь зоны для занятий воркаутом.

Отметим, что всего в программу комплексного благоустройства территорий в этом году в Дубне вошли девять дворов. Там заменят не только игровые площадки, но и асфальт, а также оборудуют парковки, добавят освещение, установят малые архитектурные формы.