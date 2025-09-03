Новые детские игровые зоны обустроили в Раменском округе

Современные детские игровые и спортивные комплексы, соответствующие последним требованиям безопасности, были установлены в Раменском муниципальном округе. Всего их 15. Комплекс мероприятий по модернизации городской инфраструктуры был проведен в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Вокруг площадок посадили газон, а для удобства жителей также были размещены урны, установлено ограждение, проведено наружное освещение. Особое внимание уделили вопросам безопасности, в связи с чем детские площадки оснащены системами видеонаблюдения, интегрированными в общую систему «Безопасный регион».

Программа выполнена на 85%. Все мероприятия по модернизации детских игровых площадок планируют завершить до 30 сентября 2025 года.

Создание современных и безопасных детских игровых зон является одним из приоритетных направлений муниципальной политики Раменского округа, направленных на улучшение качества жизни населения.