Новые байдарки закупят для секции гребли в Шатуре

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий проверил состояние городского пляжа и оснащение секции гребли. Он поручил обновить тренировочную базу и закупить байдарки.

Обновление тренировочной базы секции гребли и благоустройство пляжа в Шатуре запланировано на 2025 год.

«В этом году приведем в порядок тренировочную базу секции гребли на шатурском городском пляже. Наши ребята и девчонки достигают значительных успехов в этом виде спорта, надо поддержать», — рассказал Николай Прилуцкий.

База располагается на озере Святое. Для спортсменов закупят новые байдарки и установят теплые раздевалки, а на прилегающей территории — уличные тренажеры для разминки.