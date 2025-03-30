Новые байдарки закупят для секции гребли в Шатуре

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий проверил состояние городского пляжа и оснащение секции гребли. Он поручил обновить тренировочную базу и закупить байдарки.
Обновление тренировочной базы секции гребли и благоустройство пляжа в Шатуре запланировано на 2025 год.
«В этом году приведем в порядок тренировочную базу секции гребли на шатурском городском пляже. Наши ребята и девчонки достигают значительных успехов в этом виде спорта, надо поддержать», — рассказал Николай Прилуцкий.
База располагается на озере Святое. Для спортсменов закупят новые байдарки и установят теплые раздевалки, а на прилегающей территории — уличные тренажеры для разминки.
Напомним, в 2024 году тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Таканаев Самат и его воспитанник Белов Степан были удостоены знаком отличия «Спортивная доблесть». Они получили награду за участие в спартакиаде учащихся России.
В 2023 году 13 гребцов из Шатуры вошли в число лучших спортсменов по оценке Всероссийской федерации гребли на байдарках.
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