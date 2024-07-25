Новые автобусы запустили на маршруте №19 в Химках

Маршрут №19 следует от железнодорожной станции «Химки» до торгового центра «Мега». Теперь здесь появятся еще пять автобусов. Новый транспорт оборудован кондиционерами, пандусами для колясок и системой видеонаблюдения.

Маршрут № 19 — один из самых загруженных в городском округе. Автобусы проходят практически через весь город, останавливаясь на 33 остановках.

«Маршрут № 19 был выбран не случайно — здесь всегда большой поток пассажиров. Решили, что с новыми автобусами будет более комфортно и удобно. Маршрут проходит через важные социальные объекты. Сейчас у нас запущена программа обновления, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В четвертом квартале этого года мы направим новые автобусы по маршрутам, соединяющим Химки с метро Москвы», — рассказала генеральный директор компании-перевозчика Светлана Арехина.

Пассажиры с ограниченными возможностями, а также детскими колясками смогут расположится в новых автобусах более комфортно: для них предусмотрены сиденья пониже. Помимо этого изменения коснулись и вместимости общественного транспорта, теперь в нем смогут расположится 77 человек.

«Водителем я работаю уже почти год. Новые автобусы более комфортные, увеличился поток пассажиров, установили автоматическую коробку передач, кондиционер. Эти автобусы более маневренные, ими легче управлять», — поделился водитель автобуса маршрута № 19 Андрей Кульков.

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