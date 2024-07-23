Новые автобусы вывели на маршруты в Павловском Посаде, Электростали и Ногинске

Фото: АО "Мострансавто"

Три новых автобуса вывели на маршруты в Электростали, Ногинске и Павловском Посаде. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснил в ведомстве, пассажиры могут воспользоваться автобусами по маршрутам № 20 «Электросталь — Ногинск», № 26 «станция Ногинск-Электрогорск» и № 27 «Павловский Посад — Ногинск».

Новые автобусы ЛиАЗ- 5292 оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрена механическая аппарель, а в салоне — место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем. Также в салоне есть багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41, а вместимость новых автобусов — до 100 человек.

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