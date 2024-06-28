Новые 129 видов беспозвоночных вошли в обновленный перечень животных Подмосковья

Фото: Фонд "Верховье"

Перечень объектов животного мира Подмосковья пополнился 129 видами беспозвоночных. Обновленный список подготовили ученые по заказу Министерства экологии и природопользования региона.

«Обновленный перечень содержит 5158 видов животных: 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 видов земноводных, семь видов пресмыкающихся, 4759 беспозвоночных животных, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В новый список внесли 16 видов клещей, комаров, галлиц и клопов.

Фирсов добавил, что природа Подмосковья ежегодно преподносит сюрпризы — животные, которые никогда не появлялись в регионе, становятся его постоянными обитателями.

«Это происходит из-за смещения путей миграций, изменения климата, появления необходимой кормовой базы», — пояснил Фирсов.

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