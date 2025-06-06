Новую станцию водоподготовки возведут в Щелкове к концу августа 2025 года

В Щелкове проводят масштабную реконструкцию водопроводно-насосной станции № 6. К концу августа текущего года там построят новую установку водоподготовки.

Объект осмотрели генеральный директор ООО «Щелковский Водоканал» Андрей Кононов, профильный заместитель главы администрации округа, представители Главстройнадзора и местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Как рассказал Андрей Кононов, работу выполнят в два этапа.

«В первую очередь, мы пробуриваем скважины, заводим станцию водоподготовки — убираем железо, отправляем в резервуар чистой воды и через станцию отправляем в город. Как мы декларировали: в конце августа мы ее запустим. Параллельно с этим процессом технологи будут дооборудовать „обратным осмосом“ — это ультрафильтрация для того, чтобы убрать все возможные загрязнения», — пояснил директор водоканала.

Водозаборную скважину пробурят на 170 метров, что поможет снизить зависимость от покупной некачественной воды с высоким содержанием железа и мутностью, превышающей нормативы. Добытый ресурс пройдет водоподготовку. Именно для этого и возводят новую станцию. Специалисты уже построили фундамент будущего сооружения и подвели трубопровод.

В прошлом году на водопроводно-насосной станции № 6 уже модернизировали пять насосов, обновили запорную арматуру и трубы, по которым воду подают в город. Помимо этого, там поменяли три скважинных насоса и три водоподъемных трубопровода.

Отметим, что модернизацию водопроводно-насосной станции № 6 проводят благодаря инвестиционной программе ООО «Щелковский Водоканал». Обновленное сооружение обеспечит стабильным водоснабжением микрорайон Богородский, жилой комплекс «Солнечная долина» и частный сектор Верхнее Потапово.