Новую спортивную площадку построят в Наро-Фоминске

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Мелодия» в Апрелевке развернулось строительство универсальной спортивной площадки. Площадка размером 20 на 38 метров станет вторым подобным объектом в округе, предоставляя местным жителям возможность заниматься различными видами спорта на свежем воздухе круглый год, независимо от погодных условий.

Новая спортивная площадка будет оборудована бесшовным резиновым покрытием. Ограждение по периметру площадки позволит избежать вылета мячей за пределы игровой зоны, а система освещения сделает возможными занятия спортом даже в вечернее время. Универсальность площадки позволит использовать ее для различных командных видов спорта, таких как мини-футбол, баскетбол, гандбол и другие.

«Это уже вторая такая площадка в нашем округе. Она станет отличной базой для развития дворового спорта и подарит жителям Апрелевки возможность активно проводить время на свежем воздухе. Строители завершат работы вовремя — и это будет отличный подарок ко Дню физкультурника», — сообщила заместитель главы округа Наталья Трофимова.