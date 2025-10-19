Новую спортивную площадку обустроили в селе Речицы в Раменском округе

В селе Речицы Раменского округа появилась новая многофункциональная спортивная площадка, которая станет отличным местом для занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Площадь нового резинового покрытия составляет 760 квадратных метров, и уже сейчас его тестируют юные спортсмены.

На площадке установлены футбольные ворота и баскетбольные кольца, а также обеспечено качественное освещение и ограждение для безопасного использования. Заместитель главы Раменского муниципального округа Александр Никитин отметил, что это место не только для спорта, но и для проведения различных мероприятий, которые помогут объединить детей и молодежь.

Торжественное открытие площадки состоялось при участии главы Раменского округа Эдуарда Малышева и детей села Речицы. В рамках праздника юные жители выступили с творческими номерами и сыграли товарищеский матч, что создало атмосферу радости и единения.

«На данном месте ранее была пустота, а сегодня здесь новая многофункциональная площадка для футбола и баскетбола. Самое важное — это реакция детей, их радость и желание заниматься спортом», — подчеркнул Эдуард Малышев.