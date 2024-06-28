Новую школу в ЖК «Домодедово парк» откроют 1 сентября

Открытие школы в ЖК «Домодедово парк» на Высотной улице запланировано на 1 сентября. Здание готово уже на 85%, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте трудятся 218 человек. Заканчивается монтаж оборудования вентиляционных систем, системы электроснабжения, сантехники и электрики. Работы идут в графике.

В будущей столовой красят стены, собирают мебель и монтируют кухонное оборудование. В спортивном зале завершаются отделочные работы.

Во дворе делают благоустройство и устанавливают забор. На площадках появляются игровые и спортивные элементы.

Новая школа на 825 мест станет частью образовательного комплекса Домодедовской школы № 12. Она позволит ликвидировать вторую смену и разгрузить действующие школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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