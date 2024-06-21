Новую школу в селе Немчиновка откроют 1 сентября
Строительство школы на 550 мест в селе Немчиновка подходит к концу. Учреждение откроют к началу учебного года.
Сейчас продолжается обустройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения, монтаж уличного освещения. Ход работ вместе с жителями проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
«Подрядчик практически закончил внутренние работы. В здание завозится мебель, в некоторых классах уже расставлены парты, подключены мультимедийные доски. Подрядчик активно занимается благоустройством прилегающей территории и спортивного ядра, но свои коррективы вносит погода», — рассказал Иванов.
Вопросы к строителям со стороны жителей остаются. Одним из них является проблема примыкания территории школы к частному сектору. Большой перепад высот здесь заметен — двор школы расположен выше. Владельцы недвижимости беспокоятся о возможности смыва почвы на их участки. Подрядная организация предложила установить высокие бордюры и посадить дополнительные газоны.
«Нерешенные проблемы еще остаются. Но у строителей есть хорошие рабочие контакты с местным сообществом. Подрядчик слышит жителей и готов идти им навстречу», — подчеркнул глава.
Он также сообщил, что в ближайшее время пройдет выездная встреча, посвященная проблемам населенного пункта.
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