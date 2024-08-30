Новую школу в поселке Шатурторф откроют в День знаний

Строители завершают работы в новой школе в поселке Шатурторф . Ее передают руководству образовательного учреждения. Ученики сядут за парты 2 сентября.

Работы внутри здания закончились. Подрядчик завершает укладку асфальта и монтаж ограждения.

«Мы отмываем классы, коридоры, развешиваем стенды. Здесь работает активно художник, который пишет цитаты, рисует картинки на стенах. Все последующие дни мы будем здесь дружным коллективом работать для того, чтобы школа была красивой, чистой, и 2 сентября смогла принять всех ребят», — сказала директор шатурской средней школы № 1 Татьяна Кузнецова.

Коллектив школы планирует озеленить территорию. По словам педагогов, деревья в яблоневом саду устарели, поскольку их сажали выпускники разных лет. Восстановить насаждения невозможно, поэтому руководство школы приняло решение создать новый яблоневый сад в сентябре.

«Спасибо главе нашего округа Николаю Прилуцкому, который готов помочь приобрести нам целый набор различных деревьев и кустарников», — прокомментировала учитель математики Наталья Кирсанова.

Плодородный грунт завезут на пришкольный участок, а весной ученики и педагоги разобьют на территории клумбы и огород.

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