Новую школу в поселке Битца в Ленинском округе откроют к сентябрю

В поселке Битца продолжается строительство школы на 1550 учащихся. На данный момент строительные работы идут по графику, их готовность составляет 72%.

Строительный процесс на площадке проинспектировал глава муниципалитета Станислав Каторов. Он сообщил, что основные вопросы передачи коммунальных сетей с застройщиком уже решены, все подключения выполнены и нет сомнений, что школу откроют к 1 сентября.

Уже завершены монолитные работы, близки к завершению работы по кровле и фасадам, монтажу внутренних перегородок и инженерных коммуникаций. Продолжается внутренняя отделка, установка внутренних дверей и технологического оборудования в классах и пищеблоке.

Также проводится благоустройство прилегающей территории, установка спортивных площадок, ограждений и наружного освещения. Всего в работах задействованы 260 человек.

Отметим, что четырехэтажное здание выполнено в форме пятиугольника и состоит из модульных блоков. В нем предусмотрен блок начальных классов на 600 детей с отдельным входом и спортзалом, модуль основной школы и блок общешкольного центра.

Данный проект реализуется в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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