Новую школу построят в поселке Октябрьский в Люберцах к 2027 году

В поселке Октябрьский в Люберцах построят школу на 70 классов с тремя спортивными залами и актовым залом вместимостью до 600 человек. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1,5 тысячи учащихся.

Работы на площадке начались летом 2025 года. Строители возводят перекрытия третьего этажа, а общая площадь здания составит 19 тысяч квадратных метров.

«Этот объект очень долгожданный в микрорайоне, так как есть очередность в школах, соответственно по программе губернатора этот объект реализуется. Андрей Воробьев поддержал инициативу. Сам участок — порядка пяти гектар, на котором будет расположен и стадион, которым смогут пользоваться также жители микрорайона», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Школа будет четырехэтажной. Каркас — железобетонный. На объекте работают порядка 70 человек и пять единиц техники. Кроме учебных классов, в школе предусмотрели мастерские, лаборатории, пищеблок и библиотечный центр. На прилегающей территории обустроят спортивные и многофункциональные площадки.