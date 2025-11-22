Новую школу построят в поселке Октябрьский в Люберцах к 2027 году
В поселке Октябрьский в Люберцах построят школу на 70 классов с тремя спортивными залами и актовым залом вместимостью до 600 человек. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1,5 тысячи учащихся.
Работы на площадке начались летом 2025 года. Строители возводят перекрытия третьего этажа, а общая площадь здания составит 19 тысяч квадратных метров.
«Этот объект очень долгожданный в микрорайоне, так как есть очередность в школах, соответственно по программе губернатора этот объект реализуется. Андрей Воробьев поддержал инициативу. Сам участок — порядка пяти гектар, на котором будет расположен и стадион, которым смогут пользоваться также жители микрорайона», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Школа будет четырехэтажной. Каркас — железобетонный. На объекте работают порядка 70 человек и пять единиц техники. Кроме учебных классов, в школе предусмотрели мастерские, лаборатории, пищеблок и библиотечный центр. На прилегающей территории обустроят спортивные и многофункциональные площадки.
Помимо этого, в Октябрьском строят детский сад на восемь групп. Каждая будет рассчитана на 25 воспитанников. В дошкольном учреждении предусмотрят спальни, игровые и обеденные зоны.
«Все идет в графике, сложностей нет. Фирма занимается строительством таких объектов достаточно давно, себя хорошо зарекомендовала. Я думаю, что объект сдастся если не раньше срока, то в срок точно», — добавил начальник участка Вячеслав Маслов.
Завершить масштабный объект планируют к сентябрю 2027 года. Школу возводят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры Московской области» и финансируется за счет регионального бюджета.