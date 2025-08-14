Новую школу построили в ЖК «Одинград» в Одинцове

В Одинцовском округе завершилось строительство современной школы на 1100 учеников в жилом комплексе «Одинград». Министерство жилищной политики Московской области выдало группе компаний «Вектор» разрешение на ввод социального объекта в эксплуатацию.

В здании школы предусмотрены учебные блоки, специализированные кабинеты, игровые комнаты, пространства для проведения кружков, гардеробы, медицинский пункт, столовая на 550 мест, а также мастерские.

Инфраструктура дополнили библиотечно-информационным центром, актовым залом, двумя спортивными залами, а также современными уличными площадками.

Новая школа станет важным образовательным центром не только для жителей «Одинграда», но и для соседних районов. Ее расположение в шаговой доступности от жилых домов создает безопасную и комфортную среду для детей.

Комплекс «Одинград» состоит из 11 монолитных корпусов разной этажности. Школа дополнит уже имеющуюся инфраструктуру: два детских сада и двор-парк с игровыми зонами.