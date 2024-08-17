Новую поликлинику в Лосино‑Петровском откроют до конца 2024 года

Строители завершили монолитные работы по возведению новой поликлиники в городском округе Лосино-Петровский. Сейчас устанавливают окна, монтируют внутренние инженерные сети, штукатурят стены. Медучреждение откроет свои двери для пациентов до конца этого года.

В Лосино-Петровском возводят новую поликлинику. Рабочие уже закончили монолитные работы, сейчас монтируют оконные блоки, проводят системы вентиляции, канализации, устанавливают перегородки, штукатурят стены. Всего на стройплощадке медучреждения трудятся 85 рабочих и три машины.

Здание имеет три этажа, его площадь — примерно шесть тысяч квадратных метров. В смену его смогут посетить примерно 320 пациентов. В поликлинике обустроят педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и другие.

На территории медучреждения построят парковку, детскую игровую площадку и зону отдыха.

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