Новую поликлинику для взрослых и детей построят в Ногинске к 2025 году
Строительство новой поликлиники началось на улице 2-я Глуховская в Ногинске. Минстрой Подмосковья сообщил, что объект возводится по нацпроекту «Здравоохранение» и будет готов к 2025 году.
Сейчас рабочие заливают основание для будущего здания, делают горизонтальную гидроизоляцию и армирование фундаментной плиты.
Новая поликлиника будет оказывать медицинские услуги взрослым и детям. Здесь также предусмотрен стационар для длительного лечения.
На территории появятся парковка, детские игровые площадки, зоны отдыха с тротуарами, кустарники и клумбы.
Завершить строительство планируется в 2025 году.
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