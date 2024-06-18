Новую подстанцию скорой помощи построят в Мытищах в 2024 году

Фото: Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство подстанции скорой помощи в деревне Сухарево под Мытищами. Ее начали возводить в середине марта. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.

Как рассказали в ведомстве, подстанцию строят по нацпроекту «Здравоохранение» за счет регионального бюджета. Готовность объекта превысила 23%.

«Выполнены работы подготовительного этапа, комплекс земляных работ, готовы фундаменты. В настоящее время строители монтируют несущие конструкции», — отметили в министерстве.

Площадь трехэтажного здания составит около 1,4 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят помещения предрейсового осмотра, комнату отдыха, столовую, конференц-зал, кабинеты амбулаторного приема и диспетчера. Центральный вход оснастят пандусом для удобства инвалидов.

На территории также разместят парковку, гаражный бокс, контрольно-пропускной пункт и стоянку.

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