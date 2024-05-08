Новую остановку оборудовали в поселке Наро-Фоминского округа | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 20:22 Новую остановку оборудовали в поселке Наро-Фоминского округа Freepik

Читать 360 в

Новый остановочный пункт «Дом 236» обустроили в рабочем поселке Калининец, расположенном на территории Наро-Фоминского городского округа. Работы были проведены после многочисленных обращений местных жителей.

Новый остановочный пункт включен в схему движения маршрута № 19 «поселок Калининец, дом № 4 — поселок Калининец, дом № 264».

Реклама

На маршруте работают два автобуса, которые совершают 82 рейса ежедневно. Первый рейс отправляется от остановки «Калининец, д. 4» в 6:59 утра, а последний — в 18:40 вечера.

Для оплаты проезда на этом маршруте можно использовать социальную карту жителя Подмосковья, а также банковские и транспортные карты «Тройка» и «Стрелка».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».