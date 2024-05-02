Новую музыкальную школу достроят в Королеве к концу года | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:33 Новую музыкальную школу достроят в Королеве к концу года

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Строительство новой музыкальной школы продолжается в микрорайоне Юбилейный в Королеве. Недавно здесь завершились монолитные работы по возведению здания, о чем сообщили в областном министерстве строительного комплекса.

Сейчас на площадке трудятся более 56 рабочих и шесть единиц техники. Выполняется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем, электромонтажные работы. Достроить музыкальную школу планируется в этом году.

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Строительство ведется на месте старой школы 1936 года постройки. В новом здании осваивать музыкальные направления смогут 600 учеников.

Здание строят по нацпроекту «Культура».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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