Новую музыкальную школу достроят в Королеве к концу года | 360°

02 мая 2024, 12:33
Новую музыкальную школу достроят в Королеве к концу года
Строительство новой музыкальной школы продолжается в микрорайоне Юбилейный в Королеве. Недавно здесь завершились монолитные работы по возведению здания, о чем сообщили в областном министерстве строительного комплекса.
Сейчас на площадке трудятся более 56 рабочих и шесть единиц техники. Выполняется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем, электромонтажные работы. Достроить музыкальную школу планируется в этом году.
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Строительство ведется на месте старой школы 1936 года постройки. В новом здании осваивать музыкальные направления смогут 600 учеников.
Здание строят по нацпроекту «Культура».
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Королев
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