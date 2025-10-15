Новую линию уличного освещения установили в селе Атепцево в Наро-Фоминске

В рамках программы «Светлый город» в селе Атепцево на улице Добрая установили 15 современных опор с эффективными светильниками. Теперь вечерние прогулки стали безопаснее, а возвращение домой в темное время суток — комфортнее.

Новый световой маршрут — это еще один шаг к повышению качества жизни в городском округе. Он не только создает уютную атмосферу, но и способствует безопасности дорожного движения и, конечно, пешеходов.

Отметим, что работа по модернизации уличной инфраструктуры продолжается.

Ранее в этом году в рамках этой же программы «Светлый город» была освещена улица Никольская в селе Атепцево. Администрация Наро-Фоминского городского округа и в дальнейшем будет реализовывать программы, которые делают жизнь наших жителей удобнее и безопаснее и комфортнее.