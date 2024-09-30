Новую линию производства крышек для алюминиевых банок запустили в Наро-Фоминске

Производство крышек для алюминиевых банок увеличили на заводе компании «Арнест Упаковочные Решения» в Наро-Фоминске. Новая линия позволит выпускать на 1,8 миллиарда штук в год больше.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что после запуска новой линии завод сможет выпускать более семи миллиардов алюминиевых крышек в год. Выйти на полную мощность планируется в следующем году.

Объем инвестиций в проект превысил 1,4 миллиарда рублей, а срок ввода в эксплуатацию составил рекордные восемь месяцев. Реализовать проект помог льготный заем Фонда развития промышленности.

«Мы надеемся, что компания будет и дальше наращивать мощности, чтобы максимально закрыть потребности российского рынка в такой продукции», — подчеркнул Алиханов.

Компания «Арнест Упаковочные Решения» является единственным в России производителем крышек для алюминиевых банок и поставляет свою продукцию по всей стране.

«За счет запуска новой линии численность предприятия увеличилась до 170 специалистов. Кроме того, компания является крупным налогоплательщиком региона. Суммарные отчисления в бюджет Подмосковья в 2023 году составили более одного миллиарда рублей», — указала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Инвесторы за два года вложили в расширение производства более 15 миллиардов рублей. В рекордные сроки построен новый современный завод в Ульяновске, в Наро-Фоминске запустили очередную линию. В ближайших планах компании — еще две линии в Ульяновске, о чем сообщил президент группы компаний «Арнест» Алексей Сагал.

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