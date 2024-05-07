Новую котельную построят в поселке Радовицкий в Шатуре в этом году | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 13:44 Новую котельную построят в поселке Радовицкий в Шатуре в этом году Главгосстройнадзор МО

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Новую блочно-модульную котельную начали строить в поселке Радовицкий в Шатуре. Она появится на Спортивной улице в этом году, а ее мощность составит 11,9 МВт.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, площадь постройки составит около 39 квадратных метров. Котельная будет снабжать теплом и горячей водой жилые дома и социальные объекты поселка. Завершить работы планируют в четвертом квартале года.

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Строительство ведут по программе МинЖКХ «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами». За работами следят сотрудники стройнадзора. Под их контролем находятся еще девять котельных в Егорьевске и Орехово-Зуеве.

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