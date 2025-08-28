Новую котельную построят в Наро-Фоминске к концу сентября

Новую котельную построят на улице Карла Маркса в Наро-Фоминске в сентябре. Она будет питать 26 многоквартирных домов, школу и детский сад на улице Маршала Жукова.

Как рассказали в областном стройнадзоре, котельная обеспечит стабильную и качественную поставку тепла в дома и улучшит экологическую обстановку в городе. Благодаря умным датчикам специалисты смогут удаленно следить за показателями, чтобы вовремя реагировать на возможные сбои.

Строительство котельной уже превысило 87% готовности. Сейчас там обустраивают наружные сети. Работы завершат к концу сентября. Строительство ведут за счет бюджетных средств по госпрограмме.