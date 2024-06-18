Новую экоинициативу по переработке чеков запустили в Подмосковье

Торговая сеть «Магнит» запустила пилотный проект по сбору и переработке кассовых чеков. Полученное сырье направят на изготовление эковаты для утепления домов. В рамках эксперимента уже переработали свыше 200 килограммов чеков.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уточнили, что это первая подобная инициатива — для переработки такого сложного вида отходов раньше технологий не существовало.

Первую партию чеков собрали весной 2024 года в Красногорске. Отмечается, что весь полученный материал проходит проверку качества для оценки его массового применения в строительстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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