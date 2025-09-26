Новую детскую площадку установили в Павловском Посаде

Визит главы округа в Радужный стал продолжением диалога с жителями Заозерья, состоявшегося в июне. Тогда были определены приоритетные задачи по благоустройству территории и улучшению качества жизни в поселке.

«Вернулся в коттеджный поселок „Радужный“, чтобы не просто поговорить, а увидеть конкретные результаты нашей совместной работы. И результаты есть. Там, где раньше был просто газон, теперь пролегает удобный и безопасный пешеходный тротуар. Он ведет прямо к остановкам на улице Дорожная. Рад, что путь для детей и взрослых стал комфортнее», — сообщил Денис Семенов.

Помимо улучшения пешеходной инфраструктуры, в Радужном появилась новая современная детская площадка. Она стала настоящим подарком для самых маленьких жителей поселка, предоставив им безопасное место для игр и активного отдыха на свежем воздухе. Помимо этого, дорожные службы проводят работы по ремонту аварийных участков дорог и улучшению освещения в поселке.