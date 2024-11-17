Новую детскую площадку установили в деревне Алтухово под Подольском

В деревне Алтухово появилась новая детская площадка. На площади 150 квадратных метров провели реконструкцию, заменили покрытие на травмобезопасное и обновили малые игровые формы.

Площадка в тематике «Путешествие» стала комфортной и безопасной для детей.

Ранее установили детские игровые комплексы в Подольске на Плещеевской улице у дома № 42, на улице Батырева вблизи дома № 3 и в селе Сынково у дома № 23.

Отметим, глава округа Григорий Артамонов, его заместители и депутаты продолжают принимать обращения по установке площадок и общественных пространств на встречах с жильцами. Некоторые уже приняли в работу, а к другим приступят в следующем году. Часть из них установят в рамках программы инициативного бюджетирования.

С начала года в округе установили 12 игровых площадок в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».