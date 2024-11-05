Новую детскую площадку установили на Молодежной улице в Химках

Современный игровой городок появился во дворе дома № 26 по Молодежной улице в Химках. Также специалисты коммунальных служб благоустроили придомовую территорию.

Рабочие постелили безопасное резиновое покрытие и обустроили игровые зоны. Дети смогут играть в детском городке, кататься на качелях, отдыхать на скамейках. Также специалисты высадили пышные кустарники.

«Все не как раньше. Нам поставили все новое. Очень хорошо получилось!» — отметила жительница Химок Полина Лыкина.

Напомним, всего в округе установили 25 новых детских игровых городков за этот год. Адреса, по которым будут вестись работы в следующем сезоне, уже начали формировать.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».