Новую детскую площадку построили в сельском поселении Ельня Богородского округа

Завершено строительство новой детской игровой площадки в сельском поселении Ельня Богородского округа, реализованной в рамках губернаторской программы развития территорий. Объект общей площадью 450 квадратных метров стал настоящим подарком для деревенских семей и маленьких детей.

Пространство разделили на несколько функциональных зон: современный игровой комплекс для детей разных возрастов и уютный песочный дворик для самых маленьких. Все оборудование соответствует современным стандартам безопасности и экологическим требованиям.

До конца октября на территории будет завершен монтаж дополнительного освещения и системы видеонаблюдения, что обеспечит комфортное и безопасное использование площадки в вечернее время.

Открытие этого объекта стало частью масштабной программы «Год развития территорий», реализуемой по инициативе губернатора Московской области. Новая площадка уже стала популярным местом отдыха для семей с детьми и внесла значительный вклад в благоустройство общественных пространств округа.