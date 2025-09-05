Новую детскую площадку открыли в микрорайоне Восточный в Истре

У жилых многоквартирных домов № 14-16 в микрорайоне Восточный появилась современная игровая площадка. Ее противоударное резиновое покрытие предотвратит травмы и синяки у детей в случае падения.

Стоит отметить, что в муниципальном округе Истра уделяется особое внимание вопросам благоустройства и создания комфортной городской среды. В текущем году планируют комплексно благоустроить 11 дворовых территорий и открыть в общей сложности 13 детских игровых площадок.

Все площадки будут оборудованы яркими горками, безопасными качелями и современными игровыми комплексами. Также все элементы будут отечественного производства, поэтому соответствуют всем требованиям безопасности.

Напомним, недавно еще одну площадку открыли в поселке Снегири. Она стала финалом большого проекта благоустройства дворовой территории.