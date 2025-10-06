Новую детскую площадку открыли на улице Ленина в Лобне

В городском округе Лобня у дома № 71 по улице Ленина появилась современная детская площадка — яркое и безопасное пространство для юных жителей. Руководитель муниципалитета Анна Кротова побывала на торжественном открытии игрового комплекса.

Новая детская площадка появилась благодаря компании «Ферон». Игровое пространство разделили на две зоны — для ребят разных возрастов. Каждый элемент площадки продумали так, чтобы дети могли гармонично развиваться.

Новая площадка стала еще одним шагом к созданию в городском округе Лобня комфортной и современной среды для всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.