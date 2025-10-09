Новую детскую площадку обустроили на Латышской улице в Наро-Фоминске

Игровые пространства для самых маленьких жителей продолжают создавать в городском округе. Многофункциональный комплекс площадью 150 квадратных метров открыли на Латышской улице.

С просьбой о строительстве детской площадки местные жители обратились к депутату Московской областной думы, члену фракции «Единая Россия» Олегу Рожнову. Проект был включен в программу инициативного бюджетирования, горожане проголосовали за него, а команда главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ поддержала инициативу.

Новый игровой комплекс состоит из шести элементов, сделанных из натуральных и качественных материалов. На территории разместились детский городок, качели, спортивные снаряды, две качалки, и даже кубик Рубика. А для отдыха имеется парковый диван.

С открытием детской площадки детей и их родителей поздравили председатель окружного совета депутатов Геннадий Пензов и начальник территориального управления Евгений Клюшкин. Ребята сразу же протестировали новое оборудование и остались довольны. В честь открытия юных жителей угостили мороженым.