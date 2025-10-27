Новую афишу мероприятий подготовили парки Балашихи

Осенняя спортивно-культурная программа в городских парках организована всех желающих провести время на свежем воздухе активно и с пользой. В парке «Пехорка лес» в понедельник, 27 октября, уже традиционно началась серия занятий дыхательной гимнастикой.

В последующие дни — во вторник, среду и четверг — в 16:00 здесь будут проходить тренировки по общей физической подготовке. Завершит спортивную неделю в парке занятие по дыхательной гимнастике в пятницу в 10:00. Все тренировки проходят на площадке у стадиона.

В Ольгинском лесопарке спортивная программа запланирована на 28, 30 октября и 1 ноября. Во вторник в 18:00 приглашают на беговые тренировки, общефизическую подготовку и скандинавскую ходьбу. В четверг в то же время пройдут беговые тренировки и занятия по общей физподготовке, а в субботу в 9:45 состоится утренняя пробежка.

Культурная программа в этот же день, 28 октября, пройдет в парках на Заречной и Солнечной. В парке на Заречной всех гостей ждут семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальная программа и тренинг «Мир эмоций», которые начнутся в 13:00. Спортивная часть в этом парке стартует на час раньше — в 12:00 — с активной разминки и осенней общей физической подготовки. Также 28 и 30 октября в 20:00 запланированы забеги «В закат», а 1 ноября в 9:00 — утренний дружеский старт «5 верст». В парке на Солнечной культурная программа начнется в 15:00 и предложит аналогичные активности: семейный квест, интеллектуальные игры, интерактивный спектакль и тренинг «Мир эмоций». Спортивные занятия в этом парке пройдут 28 октября с 10:40, начиная с разминки и осенней ОФП.

В парке «Пехорка» культурная программа запланирована на 30 октября в 15:00 в коворкинге, где пройдут интеллектуальные посиделки, интерактивные и интеллектуальные программы, а также караоке-клуб. Спортивные мероприятия в этом парке состоятся 29 и 30 октября: 29 октября в 14:00 пройдет скандинавская ходьба, а 30 октября в 14:00 — снова скандинавская ходьба, после которой в 15:20 начнутся веселые старты.

30 октября. в Пестовском парке в 15:00 гостей ждут интерактивная и интеллектуальная программы, детская дискотека и лекторий. В Ольгинском лесопарке в это же время — в 12:00 — пройдут активные игры и интеллектуальная программа. Кроме того, в Пестовском парке 28 и 30 октября в 12:00 запланированы занятия по скандинавской ходьбе, а 1 ноября в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст».

Осенние мероприятия в парках — это отличная возможность разнообразить досуг, укрепить здоровье и получить заряд бодрости и положительных эмоций.