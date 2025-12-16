Новую афишу мероприятий подготовили парки Балашихи

Спортивная неделя в городских парках началась во вторник и обещает насыщенную программу для всех любителей активного отдыха. В парке на Заречной мероприятия стартуют во вторник в 12:00 у арочной сцены с активной разминки и общефизической подготовки.

Во вторник и четверг в 20:00 здесь пройдет забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

В парке «Пехорка лес» занятия проходят на площадке у стадиона: в понедельник в 11:30 приглашают на дыхательную гимнастику, во вторник, среду и четверг в 16:00 — на ОФП, а в пятницу в 10:00 снова состоится дыхательная гимнастика.

Ольгинский лесопарк открывает свою программу во вторник: с 18:30 посетителей ждут беговая тренировка, ОФП и скандинавская ходьба, а в четверг с 18:00 пройдут ОФП и беговая тренировка.

В парке «Пехорка» спортивная программа запланирована на среду и четверг: в среду в 14:00 на площадке у коворкинга пройдет скандинавская ходьба, в четверг в 14:00 снова — скандинавская ходьба, а в 15:20 начнутся веселые старты.

В Пестовском парке приглашают во вторник и четверг в 12:00 на скандинавскую ходьбу, а в субботу в 9:00 — на дружеский старт «5 верст». Приходить советуют за 10–15 минут до начала.