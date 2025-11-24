Новую афишу мероприятий подготовили парки Балашихи

Парки Балашихи прощаются с осенью. Жителей и гостей округа приглашают посетить мероприятия, которые подготовили на территориях.

В понедельник, 24 ноября, в парке Пехорка лес в 11:30 пройдет дыхательная гимнастика. Во вторник, среду и четверг в 16:00 состоятся занятия по общей физподготовке на свежем воздухе, а в пятницу в 10:00 — продолжение дыхательной гимнастики. Все тренировки проходят у площадки рядом с стадионом.

В Ольгинском лесопарке тренировки запланированы на 25, 27 и 29 ноября. Во вторник в 18:00 пройдут беговая тренировка, общефизическая подготовка и скандинавская ходьба, в четверг в 18:00— беговая тренировка и ОФП, в субботу в 9:45 — утренняя пробежка.

В Заречной в 13:00 состоятся семейный квест, интерактивная и образовательная программа. 25 и 27 ноября в 20:00 пройдет забег «В закат», а 29 ноября в 9:00 — утренний дружеский старт «5 верст».

В парке на Солнечной 25 ноября в 15:00 проведут семейный квест, интерактивную и образовательную программы.

В парке Пехорка 27 ноября в 15:00 состоятся интеллектуальные встречи, интерактив и караоке-клуб. Спортивные мероприятия пройдут в парке 26 и 27 ноября: скандинавская ходьба — в 14:00, а веселые старты начнутся в 15:20.

В Пестовском парке 29 ноября будут интерактивные и интеллектуальные программы, детская дискотека и лекторий, начало в 15:00. В Ольгинском лесопарке в 12:00 пройдут активные игры и интеллектуальная программа.