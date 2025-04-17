Новостройку в жилом комплексе «Одинцово-1» поставили на кадастровый учет

Новый многоквартирный дом в Одинцовском округе поставили на кадастровый учет. Это позволит дольщикам оформить право собственности на свои квартиры и воспользоваться полным спектром гражданских прав.

Жители смогут прикрепиться к медицинским учреждениям, записать детей в образовательные организации — школы и детские сады, а также совершать другие юридически значимые действия.

На первых этажах нового дома расположены коммерческие помещения, а на придомовой территории размещены детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха. Также здесь предусмотрены газоны и цветники, высадка деревьев и кустарников. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды.

Проект «Одинцово-1» расположен в Одинцовском городском округе в окружении с Баковским лесничеством и несколькими парками — Ульяновским, Подушкинским и Мещерским. В комплексе уже открыты две школы на 1160 учеников каждая, четыре детских сада — три на 60 воспитанников, один на 350 мест. Всего проектом предусмотрены две школы и восемь детских садов.